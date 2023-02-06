«Привет, мир!»: Ольга Орлова поделилась первым фото с новорожденной дочкой

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога. В этот понедельник, шестого февраля, на свет появилась ее дочка. Ольга Орлова поделилась первым совместным фото с малышкой, рассекретив ее имя.

«Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023», — написала под фото с дочкой Ольга Орлова.

В кадре запечатлено, как Ольга Орлова нежно целует крошку, лежащую у нее на груди. Личико Ани Ольга Орлова прикрыла смайликом.

Поклонники тут же принялись поздравлять Ольгу Орлову с прекрасным событием. Они желают звездной маме и новорожденной малышке здоровья и счастья.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».