«Привет, мир!»: Ольга Орлова поделилась первым фото с новорожденной дочкой

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога. В этот понедельник, шестого февраля, на свет появилась ее дочка. Ольга Орлова поделилась первым совместным фото с малышкой, рассекретив ее имя.
«Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023», — написала под фото с дочкой Ольга Орлова.
В кадре запечатлено, как Ольга Орлова нежно целует крошку, лежащую у нее на груди. Личико Ани Ольга Орлова прикрыла смайликом.
Поклонники тут же принялись поздравлять Ольгу Орлову с прекрасным событием. Они желают звездной маме и новорожденной малышке здоровья и счастья.
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Ольга Орлова с новорожденной дочкой. Фото: соцсети
Напомним, 45-летняя Ольга Орлова рассекретила вторую беременность не так давно. В течение нескольких месяцев телеведущая отражала нападки хейтеров, считавших, что ребенка Ольге Орловой вынашивает суррогатная мать, а сама звезда ходит с накладным животом.
Новорожденная малышка стала вторым ребенком Ольги Орловой, у которой есть взрослый сын, и первым совместным наследником телеведущей и ее мужа Валерия.