«Беспроигрышная цветовая гамма»: Алсу в элегантном платье-бюстье с разрезом щегольнула на вечеринке с Кудрявцевой

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Образ действительно выглядит элегантно. Мы видим классическое сочетание черного и белого цвета. А также мы видим выдержанные формы, структурирующий корсет. Платье подчеркивает фигуру, ее женственность, но при этом не делает ее слишком откровенной.

Образ разбавлен белой блузкой, что тоже дает элегантность и сдержанность. Плюс подобраны аксессуары, красный цвет помады — классическая схема, если вы хотите выглядеть элегантно. Это беспроигрышная цветовая гамма.

Видно, что рубашка вылезает из- под платья и делает его неряшливым. Я бы рубашку заменила на боли. даже если бы вверх боди выглядел, как рубашка. Форма боди избавил бы от неряшливости, так как рубашка бы не вылезала при движениях. Также образ требует собранной прически: элегантная ракушка или низкий пучок, но не распущенные волосы.

Потому что в данном случае образ утяжеляется и создается недосказанность. Элегантны образы предполагают сдержанные и чаще убранные прически, чем распущенные длинные локоны», — высказалась эксперт.