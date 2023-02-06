«Беспроигрышная цветовая гамма»: Алсу в элегантном платье-бюстье с разрезом щегольнула на вечеринке с Кудрявцевой

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что ее хиты до сих пор крутят на радио. Певица участвует в разных телевизионных шоу. Так как ее дочки и сын подрастают, она стала чаще выходить в свет. В 39 лет артистка может похвастаться стройностью. Для появления на публике звезда регулярно наряжается.
На днях Алсу отправилась на вечеринку к подруге. Певица выбрала черное платье-бюстье в пол с разрезом и белую блузку. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Артистка распустила длинные волосы. Она встретила Леру Кудрявцеву выбрала такую же гамму. Телеведущая в полосатом костюме запечатлелась со звездой.
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Алсу и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Образ действительно выглядит элегантно. Мы видим классическое сочетание черного и белого цвета. А также мы видим выдержанные формы, структурирующий корсет. Платье подчеркивает фигуру, ее женственность, но при этом не делает ее слишком откровенной.
Образ разбавлен белой блузкой, что тоже дает элегантность и сдержанность. Плюс подобраны аксессуары, красный цвет помады — классическая схема, если вы хотите выглядеть элегантно. Это беспроигрышная цветовая гамма.
Видно, что рубашка вылезает из- под платья и делает его неряшливым. Я бы рубашку заменила на боли. даже если бы вверх боди выглядел, как рубашка. Форма боди избавил бы от неряшливости, так как рубашка бы не вылезала при движениях. Также образ требует собранной прически: элегантная ракушка или низкий пучок, но не распущенные волосы.
Потому что в данном случае образ утяжеляется и создается недосказанность. Элегантны образы предполагают сдержанные и чаще убранные прически, чем распущенные длинные локоны», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro