«Наш любимый пират»: Лопырева впервые за долгое время предстала с Булатовым на вечеринке в честь сына

Виктория Лопырева уже много лет занимается своим развитием. Она не перестает учится, посещает фотосессии и красные дорожки. Почти три года блондинка живет в Дубае, где растит сына Марка Лео.
А вот с мужем Игорем Булатовым ее редко видят. Недавно звезда даже отдохнула на Мальдивах с подругами, но без супруга.
На этот раз Лопырева устроила большую вечеринку. Она решила с размахом отметить день рождения сына. Блондинка собрала друзей именинника. Праздник был организован в пиратском стиле. На этот раз она облачилась в корсет и короткие атласные шорты. С ней был Булатов, который с радостью участвовал в конкурсах.
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Виктория Лопырева и Игорь Булатов с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие также были рады, что она воссоединилась с супругом. На празднике появилась и ее подруга Нюша.
«С днем рождения, наш любимый пират Марк Лео! Мы верим, что твоя жизнь будет наполнена веселыми приключениями и забавными головоломками. Но я знаю, что ты достойно справишься со всем этим и возьмешь удачу на абордаж! Будь самым счастливым, твои родители!» — написала звезда.