«Наш любимый пират»: Лопырева впервые за долгое время предстала с Булатовым на вечеринке в честь сына

Виктория Лопырева уже много лет занимается своим развитием. Она не перестает учится, посещает фотосессии и красные дорожки. Почти три года блондинка живет в Дубае, где растит сына Марка Лео.

А вот с мужем Игорем Булатовым ее редко видят. Недавно звезда даже отдохнула на Мальдивах с подругами, но без супруга.