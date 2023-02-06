Доводит до экстаза: полуобнаженная Рудова отодвинула рукой шортики и показала, что у нее там – шаловливая барышня

Актриса Наталья Рудова известна не столько своими ролями в кино, сколько горячим контентом, которым любит наполнять свои соцсети.
Блондинка обладает эффектной внешностью и фигурой модели, так что каждое ее откровенное фото и видео вызывает восторги поклонников, преимущественно, их мужской части.
На этот раз Наталья Рудова дала понять, что находится в весьма игривом настроении. В телеграм-канале она запечатлелась, как красуется перед камерой в одном лифе бежевого оттенка и коротеньких шортиках из денима. В какой-то момент актриса рукой оттопырила шортики и показала, что у нее под ними подкаченное тело и идеальный пресс.
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Поклонники тут же начали биться в экстазе от увиденного и делать комплименты Наталье Рудовой.
«Шикарно», «Богиня», «Космос», «Куколка! Наталья, как вы прекрасны», «Наташа, вы прелесть», - высказались в Сети.