«А вы говорите «фигурист», «артист»: Арзамасова показала, к чему на самом деле склонен ее подросший сын от Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова наслаждается материнством и с удовольствием делится радостью от общения с годовалым сыном Левой с поклонниками.

В телеграм-канале звезда часто показывается фото и видео с участием своего наследника от Ильи Авербуха. На этот раз Лиза Арзамасова засняла, с каким вдохновением и усердием Левушка возводит башню из конструктора. В какой-то момент конструкция рушится, но малыш с завидным спокойствием восстанавливает ее.

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