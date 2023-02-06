«А вы говорите «фигурист», «артист»: Арзамасова показала, к чему на самом деле склонен ее подросший сын от Авербуха

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Актриса Лиза Арзамасова засняла годовалого Левушку во время игры в комнате.

Актриса Лиза Арзамасова наслаждается материнством и с удовольствием делится радостью от общения с годовалым сыном Левой с поклонниками.

В телеграм-канале звезда часто показывается фото и видео с участием своего наследника от Ильи Авербуха. На этот раз Лиза Арзамасова засняла, с каким вдохновением и усердием Левушка возводит башню из конструктора. В какой-то момент конструкция рушится, но малыш с завидным спокойствием восстанавливает ее.

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«И так минут по 40 в день… А вы говорите «фигурист», «артист». Может, это будущий строитель?» — обратилась Лиза Арзамасова к поклонникам под видео.

Те умилились прекрасным кадрам с участием очаровательного Левушки.

«Какое солнышко. Мамина и папина радость», «Какой настойчивый! Все упало, а Левушка опять поднимает и строит! Молодец», «Это уже талант и усердие и терпеливость! Молодец, Левушка!» — похвалили кроху в Сети.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, Лева, появился на свет в августе 2021 года.

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