«Только сходила в душ»: Ольга Бузова разделась догола, прикрыв свои прелести полотенцем

Ольга Бузова уже давно стала знаменитой. Она покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые проекты. Телеведущая преуспела во многом, но пока не построила личную жизнь. Блондинка мечтает о семье и детях. А пока она делает все, чтобы выглядеть привлекательно. Звезда уехала в Африку, где то и дело ходит в смелых нарядах.
Примечательно, что целый месяц Ольга проведет в саванне. Она снимается в популярном проекте. Но порой у нее есть время на отдых. Утром 6 февраля телеведущая решила принять душ. Она разделась догола и прикрыла свои прелести полотенцем. Бузова при этом засняла себя на камеру. Она не побоялась показать себя без макияжа, но использовала фильтры.
«В 6 утра подъем — рановато. Меня очень сильно покусали мошки. Очень сложно было встать. Каждое утро осмотр тела. Важно, чтобы лицо было в тон тела. Так, что за сонный голос! Только в душ сходила, падчи налепила!» — заявила звезда.
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На этот раз Бузову многие подвергли критике. Одни решили, что она заигралась с фильтрами, другие осудили ее за наготу.
«Ой, опять без одежды», «А почему столько фильтров? Лицо уже настоящее не помним», «Полотенце вот-вот упадет», «Любит показывать себя без одежды», — стали писать подписчики.