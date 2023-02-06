«Только сходила в душ»: Ольга Бузова разделась догола, прикрыв свои прелести полотенцем

Примечательно, что целый месяц Ольга проведет в саванне. Она снимается в популярном проекте. Но порой у нее есть время на отдых. Утром 6 февраля телеведущая решила принять душ. Она разделась догола и прикрыла свои прелести полотенцем. Бузова при этом засняла себя на камеру. Она не побоялась показать себя без макияжа, но использовала фильтры.

«В 6 утра подъем — рановато. Меня очень сильно покусали мошки. Очень сложно было встать. Каждое утро осмотр тела. Важно, чтобы лицо было в тон тела. Так, что за сонный голос! Только в душ сходила, падчи налепила!» — заявила звезда.

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