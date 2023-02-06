«Тренд — многослойность»: Навка в модном пуховике с поясом и ботинках Prada отметилась с дочкой на ГУМ-катке

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она завершила карьеру, но создает красочные ледовые представления. Спортсменка в свои 47 лет старается держать себя в форме, она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Примечательно, что недавно она вернулась из Дубая, где шли гастроли ледового шоу.
А на днях Навка отправилась на ГУМ-каток. Она провела время с мужем Дмитрием Песковым и младшей наследницей. Фигуристка успела не только полакомиться пончиками. Она вышла на лед с подругой певицей Жасмин.
Спортсменка предстала в пуховике с поясом Prada и ботинках на массивной подошве. Лук дополнили узкие брюки и бейсболка. Звезда запечатлелась с дочкой, которая была в серебристом пуховике.
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Татьяна Навка с дочкой и Жасмин с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Даже в одном цвете может случится перебор. Она использовала тотал блек. Мы тут видим тренд — многослойность. И мы видим тренд — объемные плечи, а также акцент на талии. Еще один тренд — бейсболка в холодное время года. Объемные ботинки также в моде.
Произошел дисбаланс с портретной зоной. Мы видим маленькую голову, узкую талию, за счет этого плечи кажутся еще больше.
Ботинки могли бы уравновесить плечи, но здесь идет переход на трендовые узкие брючки по ноге и поверх надета полупрозрачная сетчатая юбка», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.