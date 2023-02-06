«Тренд — многослойность»: Навка в модном пуховике с поясом и ботинках Prada отметилась с дочкой на ГУМ-катке

А на днях Навка отправилась на ГУМ-каток. Она провела время с мужем Дмитрием Песковым и младшей наследницей. Фигуристка успела не только полакомиться пончиками. Она вышла на лед с подругой певицей Жасмин.

Спортсменка предстала в пуховике с поясом Prada и ботинках на массивной подошве. Лук дополнили узкие брюки и бейсболка. Звезда запечатлелась с дочкой, которая была в серебристом пуховике.

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