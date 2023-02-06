Владимир Пресняков поделился первыми кадрами со съемок нового сезона шоу «Голос»

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Музыкант Владимир Пресняков стал одним из наставников популярного проекта Первого канала.

Совсем скоро на Первом канале стартует новый, одиннадцатый по счету сезон шоу «Голос». Съемки первых программ, судя по всему, уже начались.

Музыкант Владимир Пресняков, который стал одним из наставников проекта, в микроблоге поделился первым кадром со съемок шоу. Он показал свое кресло. На фото видна так же студия и сотрудники, занятые организацией программы.

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Кресло наставника шоу «Голос» Владимира Преснякова. Фото: соцсети

Напомним, о том, кто займет кресла наставников шоу «Голос», было объявлено в минувшее воскресенье, 5 февраля. Компанию Владимиру Преснякову составят Баста, Антон Беляев и Полина Гагарина.

«Я пришел на «Голос» за яркими голосами, в которых звучит любовь и надежда. Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала», — объявил в микроблоге Владимир Пресняков.

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