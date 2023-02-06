Владимир Пресняков поделился первыми кадрами со съемок нового сезона шоу «Голос»

Совсем скоро на Первом канале стартует новый, одиннадцатый по счету сезон шоу «Голос». Съемки первых программ, судя по всему, уже начались.

Музыкант Владимир Пресняков, который стал одним из наставников проекта, в микроблоге поделился первым кадром со съемок шоу. Он показал свое кресло. На фото видна так же студия и сотрудники, занятые организацией программы.

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