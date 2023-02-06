Фонтаны фейерверков, воздушные шары и звезды на сцене: в Санкт-Петербурге прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в Санкт-Петербурге состоялось одно из самых ожидаемых событий этой зимы. В Ледовом дворце прошел грандиозный концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Ведущими большого музыкального праздника стали Николай Басков и Елена Север.

Перед зрителями выступили не только лауреаты 2022 года, но и прошлых лет. Со своими хитами, обожаемыми миллионами поклонников, выступили Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Елена Север, Любовь Успенская, Николай Басков, Валерия, Anna Asti, Ирина Дубцова, ЮрКисс и другие вокалисты.

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