Фонтаны фейерверков, воздушные шары и звезды на сцене: в Санкт-Петербурге прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

Сцена Ледового дворца во время концерта лауреатов премии «Золотой граммофон»

Сцена Ледового дворца во время концерта лауреатов премии «Золотой граммофон». Фото: пресс-служба

На сцену Ледового дворца выходили только самые именитые и обожаемые публикой артисты.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в Санкт-Петербурге состоялось одно из самых ожидаемых событий этой зимы. В Ледовом дворце прошел грандиозный концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Ведущими большого музыкального праздника стали Николай Басков и Елена Север.

Перед зрителями выступили не только лауреаты 2022 года, но и прошлых лет. Со своими хитами, обожаемыми миллионами поклонников, выступили Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Елена Север, Любовь Успенская, Николай Басков, Валерия, Anna Asti, Ирина Дубцова, ЮрКисс и другие вокалисты.

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Ведущий концерта Николай Басков. Фото: пресс-служба

Зрителей ждало незабываемое шоу с фейерверками и воздушными шарами. Звезды демонстрировали не только свое вокальное искусство, но и умопомрачительные наряды. Настоящей дивой в переливающемся платье по фигуре предстала Любовь Успенская. Ирина Дубцова предпочла появиться на публике во всем красном.

Певец ЮрКисс, Люся Чеботина и Любовь Успенская. Фото: пресс-служба

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