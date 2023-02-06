«Я никогда не встречала другого мужчину»: Тина Канделаки сделала публичное признание о молодом супруге

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Напомним, 47-летняя Тина Канделаки и 36-летний Василий Бровко вместе с 2014 года. Не так давно в СМИ появилась информация, что у пары родился сын, которого выносила суррогатная мама. Тина Канделаки от комментариев по поводу пополнения в семье отказывается, но и не отрицает этот факт.