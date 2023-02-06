«Я никогда не встречала другого мужчину»: Тина Канделаки сделала публичное признание о молодом супруге

В семье медиаменеджера Тины Канделаки 6 февраля — особый день. В этот понедельник исполнилось 36 лет супругу теледивы — Василию Бровко.
В честь столь прекрасного события Тина Канделаки публично обратилась к мужу. В микроблоге Тина Канделаки опубликовала пост, в котором призналась в любви.
«Я никогда не встречала другого мужчину, с которым хотела бы быть. Я хотела бы быть тобой, потому что ты давно уже я, и наоборот. В какой момент мы так срослись мозгами, уже сама не помню, и как было до тебя — тоже. Но мир с тобой стал ярче и увлекательнее в тысячу раз, как будто кто-то зажег 1000 лампочек в комнате. Говорят, человек дважды счастлив: когда рождается и когда понимает, для чего. А если еще и есть, с кем делиться, то это редкий шанс небес. Давай улыбнемся им сегодня и мысленно поблагодарим за то, что они сделали ставку на классного парня», — написала Тина Канделаки.
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Напомним, 47-летняя Тина Канделаки и 36-летний Василий Бровко вместе с 2014 года. Не так давно в СМИ появилась информация, что у пары родился сын, которого выносила суррогатная мама. Тина Канделаки от комментариев по поводу пополнения в семье отказывается, но и не отрицает этот факт.