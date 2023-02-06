Как струночка: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» предстала в малиновом жакете — стала красавицей

Участница «Дома-2» Саша Черно всегда была корпулентной дамой, которая не отказывала себе в желании вкусно и много поесть. Но некоторое время назад Саша Черно решила доказать, что не обделена силой воли.

Она начала ограничивать себя в питании и в итоге сбросила порядка семидесяти килограммов. И это еще не окончательный результат. Саша Черно продолжает работать над собой, но уже явно получает удовольствие и от промежуточного итога.

В микроблоге Саша Черно делится снимками, на которых демонстрирует свою постройневшую фигуру.

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