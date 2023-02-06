Погибший в ДТП Сергей Пускепалис удостоен ордена Мужества

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Напомним, актер Сергей Пускепалис погиб в сентябре 2022 года. Сергей Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс и попал в страшную аварию, ему было 56 лет.