Погибший в ДТП Сергей Пускепалис удостоен ордена Мужества

Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press

Указ о награждении Сергея Пускепалиса посмертно подписал президент России Владимир Путин.

Известный артист Сергей Пускепалис посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова», Ярославская область (посмертно)», — говорится в официальном документе.

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Напомним, актер Сергей Пускепалис погиб в сентябре 2022 года. Сергей Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс и попал в страшную аварию, ему было 56 лет.

 

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