Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин прокомментировал свою госпитализацию

Вячеслав Гришечкин, известный своими ролями в сериале «Солдаты» и других проектах, опроверг слухи о своей госпитализации.

«Три года назад у меня был инфаркт и мне делали стент сосудов. Сейчас чувствую себя нормально. Все страшное позади. Не знаю, откуда пошла информация, что меня якобы госпитализировали. Все вранье. Я жив-здоров, чего и всем желаю», — объяснил актер.

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Ранее информация о том, что Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт, была опубликована некоторыми СМИ. По материалам телеканала «360».