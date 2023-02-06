«Однажды он выйдет и начнет искать нас»: Рита Грачева, которой муж отрубил руки, боится его преследований

Рита Грачева — молодая женщина, ставшая известной на всю страну из-за трагедии. Муж-изувер из ревности отрубил ей обе руки. Садист сейчас отбывает наказание в тюрьме, где будет находиться до 2031 года. Но уже в 2027 году он может просить суд об условно-досрочном освобождении.

Рита Грачева боится, что бывший муж будет искать ее и двоих своих сыновей.

«Зная его характер, думаю, он рассчитывал, что, оставшись без рук, я всю оставшуюся жизнь будут лежать на кровати и плакать. А у меня новая семья, еще один сын и все прекрасно. Думаю, как раз это его злит больше всего. И я до сих пор боюсь, что однажды он выйдет и начнет нас искать», — поделилась своими страхами Рита Грачева.

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