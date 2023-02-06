«Однажды он выйдет и начнет искать нас»: Рита Грачева, которой муж отрубил руки, боится его преследований

Рита Грачева и ее новый муж Максим

Рита Грачева и ее новый муж Максим. Фото: Артем Килькин / КП

Рита Грачева сейчас счастлива во втором браке, она живет в Санкт-Петербурге, а новый муж Максим строит большой дом для нее и детей.

Рита Грачева — молодая женщина, ставшая известной на всю страну из-за трагедии. Муж-изувер из ревности отрубил ей обе руки. Садист сейчас отбывает наказание в тюрьме, где будет находиться до 2031 года. Но уже в 2027 году он может просить суд об условно-досрочном освобождении.

Рита Грачева боится, что бывший муж будет искать ее и двоих своих сыновей.

«Зная его характер, думаю, он рассчитывал, что, оставшись без рук, я всю оставшуюся жизнь будут лежать на кровати и плакать. А у меня новая семья, еще один сын и все прекрасно. Думаю, как раз это его злит больше всего. И я до сих пор боюсь, что однажды он выйдет и начнет нас искать», — поделилась своими страхами Рита Грачева.

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Рита Грачева вновь вышла замуж в 2020 году. Ее избранником стал житель Санкт-Петербурга по имени Максим, мужчина усыновил детей Риты, а полтора года назад у пары родился еще один мальчик. Рита не исключает, что подарит Максиму еще одного наследника.

Семья сейчас живет в съемной двухкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, но со временем планирует переехать в собственный дом, который Максим строит своими руками.

Кстати, в Москве не так давно стартовали съемки сериала, в основу сценария которого легла история Риты Грачевой.

По материалам kp.ru.

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