Искал еду на свалках, похоронен за счет государства: экс-возлюбленный Эвелины Бледанс умер бомжом

Актриса и телеведущая, 53-летняя Эвелина Бледанс, родом из Крыма, и именно там в школьные годы у нее случилась первая любовь. Избранника будущей знаменитости звали Алексей Лисутин. Правда, после окончания школы Эвелина Бледанс вплотную занялась карьерой и ее совершенно перестали интересовать бывшие одноклассники, в том числе и возлюбленный.

Судьба мужчины сложилась трагично. Он запил и фактически стал бомжом, опустился, искал еду на помойках. Любовь к спиртному и асоциальный образ жизни стали причинами ранней смерти мужчины. Похоронен Лисутин был на кладбище в Ялте за счет государства, поскольку у него не оказалось родных.

О печальной судьбе бывшего возлюбленного Эвелина Бледанс узнала благодаря журналистам НТВ и программе «Звезды сошлись».

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