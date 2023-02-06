На Марину Александрову набросилась собака во время пробежки

Марина Александрова. Фото: Global Look Press

Марина Александрова. Фото: Global Look Press

Актриса была поражена поведением хозяйки животного.

Известная актриса Марина Александрова рассказала, как она совершала пробежку в Петербурге и как стремление к здоровому образу жизни чуть не стало причиной большого скандала. Началось с того, что на бегущую по улице актрису накинулась собака. А потом хозяйка животного подняла крик, утверждая, что бегать по городским улицам — нельзя.

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«Люди, давайте будет добрее! А дама могла бы быть симпатичнее, если бы умела извиняться и улыбаться», — призналась звезда фильма «Северное сияние». По материалам издания РИА ФАН.

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