На Марину Александрову набросилась собака во время пробежки

Известная актриса Марина Александрова рассказала, как она совершала пробежку в Петербурге и как стремление к здоровому образу жизни чуть не стало причиной большого скандала. Началось с того, что на бегущую по улице актрису накинулась собака. А потом хозяйка животного подняла крик, утверждая, что бегать по городским улицам — нельзя.