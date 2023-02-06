Россиянке Анне Щербаковой не досталась награда «Самый ценный фигурист года»

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«Политика здесь не сыграла роль. Он победил абсолютно заслуженно», — приводит слова Татьяны Анатольевны телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Натан Чен — победитель в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Помимо того что он получил золотую медаль, он еще и установил новый мировой рекорд по итогам короткой программы.