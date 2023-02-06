Россиянке Анне Щербаковой не досталась награда «Самый ценный фигурист года»

5 февраля в городе Цюрихе была вручена почетная премия — «Самый ценный фигурист года». Поклонники российской олимпийской чемпионки Анны Щербаковой надеялись, что награду получит она. Но победителем стал американец Натан Чен. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, нет никаких сомнений в том, что Чен получил премию совершенно справедливо.
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«Политика здесь не сыграла роль. Он победил абсолютно заслуженно», — приводит слова Татьяны Анатольевны телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.
Натан Чен — победитель в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Помимо того что он получил золотую медаль, он еще и установил новый мировой рекорд по итогам короткой программы.