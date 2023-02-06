Не 57, а гораздо больше: Юлия Меньшова озвучила реальный возраст ведущей Первого канала Екатерины Андреевой

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева предпочитает нигде не распространяться о своем возрасте. В «Википедии» указано, что одной из самых известных российских телеведущих Екатерине Андреевой 57 лет. Но этот справочник уже не раз скомпрометировал себя, так что ему доверия нет. И в отношении возраста Екатерины Андреевой это правильно. Теледиве не 57 лет, а несколько больше.

Тайну Екатерины Андреевой раскрыла бывшая ведущая Первого канала, актриса и блогер Юлия Меньшова.

В телеграм-канале она сделала репост публикации Надежды Стрелец, которая восхитилась 60-летней французской актрисой Филиппин Леруа-Болье, звездой сериала «Эмили в Париже».

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