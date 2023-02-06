«Гадите!»: Кучера набросился на Пугачеву и Галкина*

Известный телеведущий Оскар Кучера дал новое интервью о сложной мировой ситуации. На этот раз он прошелся по звездам шоу-бизнеса.

«От Галкина* с Пугачевой не ожидал. Они мне всегда казались очень мудрыми. Могу понять людей, которые уехали, которые боятся отождествлять себя с Россией. Но молчите или предлагайте что-то. А вы гадите», — заявил он в интервью «360» с Екатериной Малашенко на Rutube.

Кучера признался, что его очень расстроил и Семен Слепаков. Телеведущий раньше его любил, а теперь осуждает агрессивную позицию в адрес нашей страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.