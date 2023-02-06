Подружку Собчак приговорили к девяти годам тюрьмы

Причина — агрессивные высказывания Белоцерковской* в адрес наших соотечественников. Кроме того, блогерша сеяла много нелицеприятных фейков про нашу страну, делая это осознанно, скорее всего, за деньги.

В России Белоцерковская* владела элитным имуществом на 153 миллиона рублей. Сейчас все это арестовано.

Ждем шуточки от другой светской львицы — Ксении Собчак — о несправедливости в жизни. Наверняка бывшая ведущая «Дома-2» найдет и тут повод поглумиться над Россией.

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* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.