Как распознать подругу-завистницу: пакостит исподтишка

Подруги-завистницы есть почти у всех без исключения. Как распознать такую хитрую особу? Оказывается, такие дамочки, сами того не ведая, выдают себя примитивными фразами и зачастую глупым поведением. Хорошо, если от такой зависти нет вреда, однако многие могут пакостить исподтишка, специально искусственно занижая самооценку подруги, которая ни о чем не догадывается. Психологи назвали неочевидные признаки женской зависти.
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- Подруга все время жалуется на жизнь и несправедливость по отношению к ней (повторяет одно и тоже, указывая, что ее жизнь по сравнению с вашей пуста и лишена всякой радости, в том числе и материальных благ).
- Подруга все время конкурирует с вами (проявление черной зависти, если она хочет вас унизить и показать, что вы ни на что не способны).
- Подруга не уверена в себе и собственных силах (делает упор на вашем успехе, забывая, что каждый творец собственной судьбы).
- Подруга вам подражает (копирует вашу манеру общения, и даже интонацию и мимику, впитывает все словно калька, забывая о личных качествах).