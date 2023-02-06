Как распознать подругу-завистницу: пакостит исподтишка

Подруги-завистницы есть почти у всех без исключения. Как распознать такую хитрую особу? Оказывается, такие дамочки, сами того не ведая, выдают себя примитивными фразами и зачастую глупым поведением. Хорошо, если от такой зависти нет вреда, однако многие могут пакостить исподтишка, специально искусственно занижая самооценку подруги, которая ни о чем не догадывается. Психологи назвали неочевидные признаки женской зависти.

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