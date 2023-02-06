«Сбежали»: Татьяна Волосожар и Максим Траньков с подросшими детьми предстали в салоне самолета

Прославленные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чей союз на льду перерос в супружеский, воспитывают двоих детей.

У фигуристов пятилетняя дочка Анжелика и годовалый сын Теодор. Волосожар и Траньков максимум времени проводят с наследниками. Во время новогодних каникул семейство любовалось красотами и морем в Батуми, а сейчас отправилось на отдых в Арабские Эмираты.

Накануне Максим Траньков поделился в микроблоге снимком, на котором предстал в компании Татьяны Волосожар и подросших наследников в салоне самолета. Примечательно, что звездная пара летает эконом-классом.

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