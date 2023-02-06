Шварценеггер попал в ДТП

Арнольд Шварценеггер ехал на своем автомобиле по улицам Лос-Анджелеса, при этом он сохранял невысокую скорость. Тем не менее, актер не успел затормозить, когда перед его машиной внезапно повернула женщина на велосипеде. К ужасу знаменитого «Терминатора», велосипедистка оказалась под колесами его авто.
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К счастью, выяснилось, что травмы получены достаточно незначительные. Велосипедистку доставили в больницу. Судя по всему, звезда боевиков не виноват в произошедшем. Шварценеггер принял участие не только в судьбе пострадавшей, но и вызвался отремонтировать ее велосипед, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на западные источники.