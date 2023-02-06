Шварценеггер попал в ДТП

Арнольд Шварценеггер ехал на своем автомобиле по улицам Лос-Анджелеса, при этом он сохранял невысокую скорость. Тем не менее, актер не успел затормозить, когда перед его машиной внезапно повернула женщина на велосипеде. К ужасу знаменитого «Терминатора», велосипедистка оказалась под колесами его авто.