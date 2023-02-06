«Был себе на уме!»: одноклассник SHAMAN раскрыл его секреты

Одноклассник популярного певца SHAMAN Иван Мягких рассказал, каким артист был в школьные годы. Оказалось, он не любил алгебру и физику, зато обожал уроки музыки. Уже тогда по нему было видно, что личность — неординарная.

«Был необычным молодым человеком, высоким блондином. Был себе на уме. Много времени отдавал сцене. Учился хорошо», — заявил он в шоу «Звезды сошлись».