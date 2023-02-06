Вид сзади сведет с ума! Муцениеце в тугих лосинах оседлала тренажер, выпятив округлые «буханки»

«Вкуснота!», «Какая хорошенькая», «Ищет себе холостяка... Вот проказница», «Ходит на тренировку или чтобы себя показать?», «Это тренажерка, а не ярмарка невест», «А вдруг кто-то влюбится», «Павлуша бы не позволил! Теперь разведенка», «У Павлика другая жена, пусть за ней и следит», — стали шутить фолловеры.