Вид сзади сведет с ума! Муцениеце в тугих лосинах оседлала тренажер, выпятив округлые «буханки»

Агата Муцениеце в личном микроблоге поделилась кадрами с тренировки. Актриса из фильма «Тобол» оседлала тренажер, засветив пикантный вид сзади. Свои сдобные «буханки» экс-жена Павла Прилучного утянула тесными лосинами, показав фигуру во всей красе.
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Актриса сделала силовые упражнения на мышцы плеч и спины, заиграв мускулатурой на камеру. Агата показала, как роскошно и соблазнительно может выглядеть мама двоих детей.
«Вкуснота!», «Какая хорошенькая», «Ищет себе холостяка... Вот проказница», «Ходит на тренировку или чтобы себя показать?», «Это тренажерка, а не ярмарка невест», «А вдруг кто-то влюбится», «Павлуша бы не позволил! Теперь разведенка», «У Павлика другая жена, пусть за ней и следит», — стали шутить фолловеры.