Рудова вывалила зефирную грудь из платья и подол задрала —мужчины в обмороке: поза у зеркала (фото)

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Не удивительно, что Рудова любит дразнить своих фолловеров горячими кадрами в откровенных нарядах, которые показывают достоинства ее тела во всей красе.

Знаменитость на сей раз порадовала народ снимком у зеркала, примеряя дерзкое летнее платье с глубоким декольте, из которого ее зефирная грудь так и вываливалась. Усилила эффект артистка задранным подолом.