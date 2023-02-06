Рудова вывалила зефирную грудь из платья и подол задрала —мужчины в обмороке: поза у зеркала (фото)

Рудова вывалила зефирную грудь из платья и подол задрала – мужчины в обмороке: поза у зеркала (фото)

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса показалась в экстремальном наряде.

Актрисе Наталье Рудовой этим летом исполнится 40 лет — глядя на нее, в это трудно поверить. Ведь звезда обладает юной внешностью с молодой кожей лица. Да и фигура у нее как у пионерки.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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Не удивительно, что Рудова любит дразнить своих фолловеров горячими кадрами в откровенных нарядах, которые показывают достоинства ее тела во всей красе.

Знаменитость на сей раз порадовала народ снимком у зеркала, примеряя дерзкое летнее платье с глубоким декольте, из которого ее зефирная грудь так и вываливалась. Усилила эффект артистка задранным подолом.

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