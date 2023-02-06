Преподаватели певца SHAMAN: «На выпускной пришел с молодой учительницей, на которой потом женился»

Одноклассник певца SHAMAN Иван Мягких пришел в студию шоу «Звезды сошлись», чтобы рассказать, каким на самом деле артист был в школьные годы.
Ярослав Дронов учился в Новомосковске Тульской области, в 13-й гимназии. С детства будущий певец не любил математику, зато на уроки музыки бежал сломя голову.
По словам учителей, у Ярослава в школе было много концертов, он постоянно отпрашивался. На выпускном тоже отличился: пришел с молодой учительницей, которая вскоре стала его женой.
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