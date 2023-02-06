Депардье признался, как изменилось его отношение к России

Знаменитый французский актер Жерар Депардье в недавнем интервью одной из немецких газет отметил, что и сегодня считает себя русским, но говорить на политические темы наотрез отказался. По словам актера, он очень любит все, что связано с Россией, с русской культурой, и его отношение нисколько не поменялось за последнее время.