Депардье признался, как изменилось его отношение к России

Знаменитый французский актер Жерар Депардье в недавнем интервью одной из немецких газет отметил, что и сегодня считает себя русским, но говорить на политические темы наотрез отказался. По словам актера, он очень любит все, что связано с Россией, с русской культурой, и его отношение нисколько не поменялось за последнее время.
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«Для меня ничего не изменилось, я все еще русский», — приводит слова Депардье издание Аrgumenti.ru.
Напомним, у Жерара Депардье — гражданство сразу нескольких стран: помимо российского, есть еще и бельгийское, и алжирское. Паспорт РФ ему вручили десять лет назад.