Анна Asti открывает бар в Петербурге: он обошелся ей довольно дорого

Известная певица планирует создать в Санкт-Петербурге сеть увеселительных заведений. И первым из них станет бар с «говорящим» названием «Сплетни». Стало известно, что торжественное открытие бара Анны Asti состоится 10-11 февраля, и артистка сама будет на нем присутствовать.

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По словам Анны, «Сплетни» станут «душевным» местом с особенной атмосферой и вкусной едой. По крайней мере, так она пообещала своим подписчикам в соцсети. Создание бара обошлось певице в 20 миллионов рублей, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на портал «Культуромания».