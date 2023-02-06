«Синдром маленькой головы! Начесывала себе затылок до неба»: Ивлеева в рейтузах козырнула «деревенским» люксом

Настя Ивлеева — девушка без комплексов. В своем микроблоге телеведущая поделилась памятными фото из личного архива, показав, как она выглядела, когда училась в старшей школе. Красавица блондинка когда-то носила начес на макушке, поднимая волосы так, словно на голове у нее парик. Такой «деревенский» вид, как тут же пошутили поклонники, Ивлеева дополнила высокими сапогами, заправив в них рейтузы.
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Настя Ивлеева с начесом спутанных волос. Фото: личный архив
«Встречайте, моя первая профессиональная фотосессия! 11 или 10 класс, вроде! Помню, что сфоткаться нужно было максимально удачно, так как фотошопом мы не владели и чем выгоднее встанешь, тем больше шансов обновить аву! А что по начесу, ммм?! Мне кажется, у меня был синдром маленькой головы! Я начесывала себе затылок до неба и боялась что меня рассекретят», — пошутила Ивлеева.