«Синдром маленькой головы! Начесывала себе затылок до неба»: Ивлеева в рейтузах козырнула «деревенским» люксом

Настя Ивлеева — девушка без комплексов. В своем микроблоге телеведущая поделилась памятными фото из личного архива, показав, как она выглядела, когда училась в старшей школе. Красавица блондинка когда-то носила начес на макушке, поднимая волосы так, словно на голове у нее парик. Такой «деревенский» вид, как тут же пошутили поклонники, Ивлеева дополнила высокими сапогами, заправив в них рейтузы.

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