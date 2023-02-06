«Талия утонет в двух мужских ладонях, зато «орех» внушительный»: Нюша едва прикрыла «аппетитки»

Нюша без стеснения демонстрирует «аппетитки» в смелых нарядах. На этот раз певица щегольнула в платье, которое едва прикрывало сочный тыл мамы двоих детей. Многие поклонники дали понять, что поп-диве стоило бы вести себя скромнее. Все-таки она уже замужняя дама. Однако Нюша не видит причин скрывать свою шикарную фигуру.

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