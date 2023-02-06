«Талия утонет в двух мужских ладонях, зато «орех» внушительный»: Нюша едва прикрыла «аппетитки»

Нюша без стеснения демонстрирует «аппетитки» в смелых нарядах. На этот раз певица щегольнула в платье, которое едва прикрывало сочный тыл мамы двоих детей. Многие поклонники дали понять, что поп-диве стоило бы вести себя скромнее. Все-таки она уже замужняя дама. Однако Нюша не видит причин скрывать свою шикарную фигуру.
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Нюша в мини-платье показала упитанный тыл. Фото: личный архив
«Ни стыда, ни совести», «До пенсии будут обнажаться», «Пора уже одеваться по возрасту», «Кого хотят удивить?», «Молодым надо ходить в мини! А тут уже двое детей», «Талия утонет в двух мужских ладонях, зато «орех» внушительный», «Муж-то куда смотрит?» - пишут фолловеры.