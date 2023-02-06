Златовласка с кудряшками-завитками! Внучка Валерии повисла на шее у дедушки Иосифа, посмотрев с ним мультик

Иосиф Пригожин и Валерия не скрывают: у них нет общих детей, но к отпрыскам друг друга они относятся как к родным. Так, муж певицы во всем поддерживает наследников своей второй половинки: сыновей Артемия, Арсения и дочку Шену. Сама Валерия сумела найти общий язык с детьми Пригожина. Даже внучку певицы музыкальный продюсер считает едва ли не своим ребенком. Селин чувствует такую любовь дедушки и видит в нем близкого человека.
Один из уикендов Пригожин с Валерией провели вместе с малюткой-внучкой за просмотром телевизора. Селин повисла у дедушки Иосифа на шее, впечатлившись мультиком.
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«Посмотрели впервые с Селин мультфильм «Король Лев». На моменте, когда Симба обнимает погибшего Муфасу, Селинка прижалась ко мне крепко-крепко. Это так трогательно. Я прям забыл как дышать», - отметил Пригожин.
Иосиф Пригожин с внучкой Селин. Фото: личный архив
«Какая прелесть!», «Чужих детей не бывает», «Это так здорово, когда дети и внуки твоей любимой становятся для тебя родными», «Иосиф для детей Валерии стал почти родным отцом, теперь и внуков растит», «Большая семья, куча внуков! Здорово», - пишут фолловеры.