Златовласка с кудряшками-завитками! Внучка Валерии повисла на шее у дедушки Иосифа, посмотрев с ним мультик

Иосиф Пригожин и Валерия не скрывают: у них нет общих детей, но к отпрыскам друг друга они относятся как к родным. Так, муж певицы во всем поддерживает наследников своей второй половинки: сыновей Артемия, Арсения и дочку Шену. Сама Валерия сумела найти общий язык с детьми Пригожина. Даже внучку певицы музыкальный продюсер считает едва ли не своим ребенком. Селин чувствует такую любовь дедушки и видит в нем близкого человека.

Один из уикендов Пригожин с Валерией провели вместе с малюткой-внучкой за просмотром телевизора. Селин повисла у дедушки Иосифа на шее, впечатлившись мультиком.

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