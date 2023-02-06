Словно жена миллионера: Юдашкина в элитной шубке и брюках палаццо щегольнула в Москве среди снегов

Галина Юдашкина много времени проводит за границей. Дочка именитого кутюрье пошла по стопам отца. Она занимается дизайном детской одежды. Валентин Юдашкин во всем поддерживает свою единственную наследницу, которая доказала, что может вести бизнес. И это при том, что дочка модельера - многодетная мама. От Петра Максакова Галина Юдашкина родила троих детей: сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.

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В своем микроблоге дочка кутюрье поделилась свежим фото, прилетев в Москву. Галина Юдашкина облачилась в люксовую шубку, примерив брюки палаццо и остроносые сапожки - тренд зимнего сезона. Выглядит дива словно жена миллионера.