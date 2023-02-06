Жирные стрелки, красная помада и мини едва прикрывает срам: Михалкова в наряде кокотки щегольнула своими красотами

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает строить карьеру театральной актрисы. Теперь она играет в антрепризе «Подыскиваю жену. Недорого». И уже 23 февраля готовится выйти на сцену.

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Роль у красотки не выходит за рамки амплуа. Она показала свой наряд, в котором выходит на сцену. Сетчатые чулки, платье едва прикрывает интимное место, глубокое декольте не оставляет места воображению и макияж с жирными стрелками и красной помадой выдает в ее героине кокотку.