Новости шоу-бизнеса: дочь Славы раскрыла пол будущего ребенка, Костомарову собираются ампутировать ногу, Шукшина дралась с мужем

Шукшина дралась с мужем

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубова поведала о страстях, творившихся в их семье. Когда мать во второй раз вышла замуж за Алексея Касаткина, то тихой гавани в их союзе не возникло. И жили они примерно как кошка с собакой. И постоянно дрались.

Костомарову хотят ампутировать ногу

Врачи уже говорят о необходимости ампутировать ногу, а не стопу — гангрена у фигуриста Романа Костомарова прогрессирует. Происходит это на фоне отмирания сосудов из-за состояния фигуриста — он длительно был подключен к аппарату для проведения ЭКМО.

У певицы Славы будет внук

Дочь певицы Славы, 24-летняя певица Александра Морозова раскрыла пол своего будущего ребенка. Беременная девушка вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой выпустили шары голубого цвета из огромной коробки. Это значит, что певица Слава вскоре будет нянчить внука.