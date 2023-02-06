Анастасия Волочкова натянула боди, проигнорировав нижнее белье: зона бикини напоказ

Балерина Анастасия Волочкова недавно вернулась в Мальдив. И уже переживает, что экзотический загар быстро сходит с ее кожи. Она даже в баню старается ходить реже, чтобы подольше щеголять шоколадным оттенком.

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В очередной раз продемонстрировать подарок мальдивского солнышка Анастасия решила, нарядившись в голубое боди. Она предстала перед зеркалом, сделав селфи, и люди заметили, что балерина не надела белье под одежду. Майка плотно обтянула фигуру, зона бикини тоже оказалась без дополнительного прикрытия.