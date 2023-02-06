Жена Игоря Николаева закатила ему скандал из-за Наташи Королевой: «дельфин» никак не может забыть «русалку»

Игорь Николаев и Наташа Королева расстались более 20 лет назад, но фанаты пары до сих пор сожалеют, что это произошло. И хоть у каждого сейчас – своя семья и совершенно другая жизнь, бывших по-прежнему шипперят.

Очередной повод для этого появился на программе «Сегодня вечером», эфир которой был показан в январе. Бывшие супруги появились в студии, Королева сразила Николаева откровенным декольте, от которого он не в силах был оторвать вожделенного взгляда. Люди убеждены: «дельфин» никак не может забыть «русалку».