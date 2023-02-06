Жена Игоря Николаева закатила ему скандал из-за Наташи Королевой: «дельфин» никак не может забыть «русалку»

Игорь Николаев и Наташа Королева расстались более 20 лет назад, но фанаты пары до сих пор сожалеют, что это произошло. И хоть у каждого сейчас – своя семья и совершенно другая жизнь, бывших по-прежнему шипперят.
Очередной повод для этого появился на программе «Сегодня вечером», эфир которой был показан в январе. Бывшие супруги появились в студии, Королева сразила Николаева откровенным декольте, от которого он не в силах был оторвать вожделенного взгляда. Люди убеждены: «дельфин» никак не может забыть «русалку».
Нынешняя жена композитора, актриса Юлия Проскурякова, страшно ревнует мужа к Наташе Королевой. Ее невероятно задевает все, что связано с экс-женой супруга, она неоднократно публично высказывала подписчикам, что запрещает сравнивать себя с Наташей.
Эта тема стала поводом для скандалов в семье звезд, и ругань в последнее время только участилась, рассказала соседка Николаева и Проскуряковой по поселку Милена Дейнега.
По словам Дейнеги, жена Николаева сильно изменилась, стала сварливой и срывается на людей. И допустила, что пара на грани разрыва: «Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся».
По материалам сайта KP.RU