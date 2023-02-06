«Домашний вариант»: Волочкова с широким прибором между ног возлежала на диване

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина страдает.

Балерина Анастасия Волочкова регулярно выступает с концертами на разных площадках города. Артистка старается радовать своих поклонников, но недавно ей пришлось признаться, что у нее обострилась травма паховой области из-за сильных нагрузок. И риск выйти из строя по причине проблем все выше. Поэтому звезда срочно обследовалась и принялась лечиться.

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Она посещает центр спортивной медицины, а также восстанавливается на дому. Накануне она показала, как теперь выглядят ее вечера. Раскинувшись на диване с голыми ногами, Волочкова проводит себе сеанс физиотерапии широким прибором, помещенным на паховую область.

«Домашний вариант физиотерапии выходного рабочего дня», - подписала кадр звезда. Подписчики в соцсети пожелали ей скорейшего выздоровления.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

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