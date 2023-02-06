И язык сменил: покинувший Пугачеву Галкин* показал свою новую внешность

Максим Галкин* покинул жену Аллу Пугачеву, в очередной раз оставив ее одну с детьми в Израиле. почти весь последний год артист колесит по разным сторонам света в поисках заработка, чтобы прокормить семью. И теперь ноги принесли его в Германию.

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Появившись на одной из шумных ганноверских улиц, Галкин* обратился к своей публике. Он заговорил на немецком, приглашая людей на свой концерт.

Поклонники заметили, как Галкин* сильно изменился. Он не просто помолодел, а поменял внешность – теперь он носит рыжевато-блондинистые волосы. Хотя совсем недавно артист был темноволосым.

В Германии он пробудет несколько дней, а затем поедет в Турцию. Там он уже анонсировал стамбульский концерт. Видеться с женой ему совершенно некогда.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента