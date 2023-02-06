Еле уместилось: Валя Карнавал показала декольте без пуш-ап – своя ноша не тянет

Звезда Интернета Валя Карнавал у себя на страничке во «Вконтакте» показала кадры, от которых подписчики испытали восторг. Певица, ставшая окончательно блондинкой, сделала селфи с новой укладкой, а также продемонстрировала свои пышные формы в декольте со слишком откровенного ракурса.

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Певица обожает наряды, которые подчеркивают ее увесистые прелести. И на сей раз она выбрала серую блузу на запах, только решила отказаться от белья с пуш-ап. Без дополнительной поддержки получилось очень естественно, а фанаты даже усмотрели в интимном месте любимицы родинку.