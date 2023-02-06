Успенская отмахнулась от Пугачевой: «Те, кто переживают — пусть едут к ней»

Любовь Успенская высказалась о возвращении Аллы Пугачевой на родину. Певица призналась, что уже совсем не думает ни о ней, ни о ее дальнейшей судьбе в России. И лишь по просьбе «Пятого канала» ей пришлось вспомнить про артистку.

«Те, кто переживают — пусть едут к ней в гости и будут с ней рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?!» - поражается певица.

Пугачева, напомним, эмигрировала в Израиль вслед за своим пятым мужем, осудившим произошедшее в феврале 2022 года. Примадонна увезла детей, поселилась в Кесарии и зажила новой жизнью, регулярно посещая русскоязычные мероприятия.

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Звезда даже успела за время жизнь в новой стране оскорбить россиян, за что люди сильнее ополчились на некогда любимую певицу. От нее отвернулись многие, даже называвшиеся ее друзьями, и это вызывает, по словам экс-стилиста артистки Джорджа Ровалса, панику.