«Желающих будет много»: беременную Зепюр Брутян предупредили о возможных изменах Павла Прилучного

Историк моды Александр Васильев оценил наряды и манеру одеваться молодой беременной жены Павла Прилучного Зепюр Брутян.
Говоря о стиле Зепюр Брутян, Александр Васильев дал актрисе совет беречь мужа, поскольку тот запросто может уйти от нее к другой молодой актрисе. Ведь прецедент создан.
«Я уверен, Брутян, с которой Павел познакомился на съемках сериала «В клетке», знает себе цену. И умеет себя преподнести. В этих коротеньких джинсовых шортиках, столь популярных у современной молодежи, она выглядит весьма сексуально. Показывает свои красивые ножки, чтобы все сказали: «Эта девушка — то, что надо». Но хочу дать Зепюр совет: берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много», - отметил Александр Васильев.
Зепюр Брутян в джинсовых шортиках. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, не так давно появилась информация о беременности Зепюр Брутян. А после - и фото, подтверждающие, что жена Павла Прилучного ждет ребенка. Сами же звездные супруги пока официальных заявлений по поводу будущего пополнения в семье не делали.
По материалам 7days.ru.