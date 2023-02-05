«Желающих будет много»: беременную Зепюр Брутян предупредили о возможных изменах Павла Прилучного

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Напомним, не так давно появилась информация о беременности Зепюр Брутян. А после - и фото, подтверждающие, что жена Павла Прилучного ждет ребенка. Сами же звездные супруги пока официальных заявлений по поводу будущего пополнения в семье не делали.

По материалам 7days.ru.