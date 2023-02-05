Фигура стала женственной: располневшая Бузова засветила аппетитные бочка и раздавшуюся талию в бикини - такая манкая

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько дней находится в Африке. где совмещает приятное с очень приятным - съемки и отдых.

В микроблоге теледива поделилась снимком, это доказывающим. Ольга Бузова облачилась в бикини, чтобы засветить свои прелести. Звезда позирует в бикини цвета весенней травы.