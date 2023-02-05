Фигура стала женственной: располневшая Бузова засветила аппетитные бочка и раздавшуюся талию в бикини - такая манкая

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько дней находится в Африке. где совмещает приятное с очень приятным - съемки и отдых.
В микроблоге теледива поделилась снимком, это доказывающим. Ольга Бузова облачилась в бикини, чтобы засветить свои прелести. Звезда позирует в бикини цвета весенней травы.
«Немного летнего контента в перерыве между съемками», - написала под фото Ольга Бузова.
Ольга Бузова в бикини. Фото: соцсети
Для всех, кто видел это фото, очевидно, что Ольга Бузова поправилось. У нее появились аппетитные бочка и слегка раздалась талия, фигура стала женственной и манкой.
«Фигура!», «Ну, что за пожар», «Красивая Олечка», «Оля, ваша фигура стала более женственной», «Красивые формы», «Богиня с идеальным телом», - высказались поклонники Ольги Бузовой.