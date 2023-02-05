«Обычный инструментарий соблазнительницы»: Александр Васильев оценил откровенный наряд беременной Зепюр Брутян

Историк моды и автор книг Александр Васильев оценил наряд актрисы Зепюр Брутян. В нем она предстала на снимках в микроблоге во время отдыха на Мальдивах. Тогда Зепюр Брутян еще находилась в статусе невесты Павла Прилучного.

Актриса позировала в белом топе с воланом. В кадре Зепюр Брутян выглядит обворожительно и даже игриво.