«Обычный инструментарий соблазнительницы»: Александр Васильев оценил откровенный наряд беременной Зепюр Брутян

Историк моды и автор книг Александр Васильев оценил наряд актрисы Зепюр Брутян. В нем она предстала на снимках в микроблоге во время отдыха на Мальдивах. Тогда Зепюр Брутян еще находилась в статусе невесты Павла Прилучного.
Актриса позировала в белом топе с воланом. В кадре Зепюр Брутян выглядит обворожительно и даже игриво.
«Жена Павла в образе, близком к героине фильма «Анжелика, маркиза ангелов». Открытые плечи, голый животик, томный взгляд, он как будто говорит нам: «Ты же меня не упустишь, смотри, какая я потрясающая. Ты будешь полным идиотом, если пройдешь мимо». Это обычный инструментарий соблазнительницы. И такой типаж женщины сейчас в моде. При этом не могу сказать, что Зепюр вульгарна, нет. Она пикантна. Брутян выжимает из своей внешности максимум. И я понимаю, чем она зацепила Павла, почему он на ней женился», - прокомментировал Александр Васильев.
Зепюр Брутян на Мальдивах. Фото: соцсети
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Напомним, Зепюр Брутян ждет ребенка от Павла Прилучного. Подтверждения о беременности Зепюр Брутян уже не раз появлялись в Сети. Актриса выходит на сцену в просторных нарядах. Официально пара пока не заявляла о грядущем пополнении в семье.
По материалам 7days.ru.