Горяча и бешена: Лобода поет на зарубежных концертах русскоязычные хиты Меладзе

В социальных сетях появились видео с концерта Светланы Лободы в Казахстане от 4 февраля. Зрители шоу сообщают, что певица разбавила свою программу хитами Валерия Меладзе. В частности, спела «Текилу-любовь».
При этом новые песни, выпущенные 40-летней артисткой на украинском языке, зал не подпевал так, как ее широко известные хиты на русском.
«Казахстан, Астана, это был, пожалуй, один из лучших концертов за последние месяцев пять, - обратилась Светлана к поклонникам после шоу. – Я получила колоссальный заряд. Я очень благодарю вас за такой роскошный концерт, за такие эмоции, за вашу искренность, за вашу поддержку, за вашу любовь. Я просто растрогана до слез… И совсем не хочется уезжать от вас».
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Напомним, Светлана Лобода и Валерий Меладзе уехали из России на фоне политически событий 2022 года, несмотря на то, что были безумно популярны в нашей стране. Теперь оба артиста дают концерты только за рубежом.