Горяча и бешена: Лобода поет на зарубежных концертах русскоязычные хиты Меладзе

В социальных сетях появились видео с концерта Светланы Лободы в Казахстане от 4 февраля. Зрители шоу сообщают, что певица разбавила свою программу хитами Валерия Меладзе. В частности, спела «Текилу-любовь».

При этом новые песни, выпущенные 40-летней артисткой на украинском языке, зал не подпевал так, как ее широко известные хиты на русском.