Хотели забрать ребенка: Саша Черно из «Дома-2» сообщила, что их семью проверили органы опеки после жалоб

Участница «Дома-2» Саша Черно в ужасе от действий хейтеров. Те пожаловались на нее в органы опеки, рассказав, что Саша Черно якобы плохая мать. Сотрудники наведались домой к Черно. Вероятно, в планы входило забрать ребенка, сына Черно и Оганесяна Стефана, из семьи.

Об этом Саша Черно рассказала в микроблоге.