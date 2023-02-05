Хотели забрать ребенка: Саша Черно из «Дома-2» сообщила, что их семью проверили органы опеки после жалоб

Участница «Дома-2» Саша Черно в ужасе от действий хейтеров. Те пожаловались на нее в органы опеки, рассказав, что Саша Черно якобы плохая мать. Сотрудники наведались домой к Черно. Вероятно, в планы входило забрать ребенка, сына Черно и Оганесяна Стефана, из семьи.
Об этом Саша Черно рассказала в микроблоге.
«Вторая категория дебилов, которая пишет постоянно в опеку. Если вы постоянно пишите, вы не думаете, что она уже как бы приходила, нет? Мы жили еще в Путилково. И из-за вот таких дегенератов люди вместо серьезных случаев тратят время на хорошие семьи. Они извинились, сказали примерно тот же текст про вас и ушли», - поделилась Саша Черно.
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Саша Черно призвала недоброжелателей смотреть шоу и не лезть в ее семью.
«Реально, самые умные или что? Ваше дело максимум смотреть шоу, но точно не совать свой нос, куда не просят. Тем более, где уж точно не нужна помощь, где ребенок живет с мамой и папой. Лучше бы занялись чем-то полезным», - заключила Саша Черно.