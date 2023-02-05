«Это какой-то прикол»: Лолита не поверила в новость о том, что стала самой прослушиваемой певицей на радио

Вечером 5 февраля певица Лолита отыграла очередной спектакль «Женитьба» в театре «Модерн» и по дороге домой записала видео с благодарностями поклонникам.

«Я сегодня не обратила внимания на одну новость, которую мне все время пересылали еще со вчерашнего вечера друзья – что я стала самой прослушиваемой певицей 22-го года на радио», - рассказала 59-летняя артистка в Telegram.

«Я подумала, что это какой-то прикол, либо меня проверяют, изящное самолюбие у меня или нет. А у меня никакого в этом смысле самолюбия и эгоизма не было, поэтому я к этой новости не отнеслась серьезно. А оказалось, что это аналитика. И что вам сказать? Я себя поздравляю, но где бы я была, если бы вы не слушали? Спасибо вам большое. Спасибо…»