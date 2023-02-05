«Много не пейте, ребята»: Григорий Лепс «по-стариковски» обратился к фанатам со сцены

Популярный исполнитель, 60-летний Григорий Лепс был в числе звезд, выступивших в это воскресенье, 5 февраля, на фестивале «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

После его выступления ведущий мероприятия Николай Басков рассыпался в комплиментах певцу и попросил его пожелать что-то доброе и хорошее поклонникам.