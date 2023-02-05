«Много не пейте, ребята»: Григорий Лепс «по-стариковски» обратился к фанатам со сцены

Популярный исполнитель, 60-летний Григорий Лепс был в числе звезд, выступивших в это воскресенье, 5 февраля, на фестивале «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
После его выступления ведущий мероприятия Николай Басков рассыпался в комплиментах певцу и попросил его пожелать что-то доброе и хорошее поклонникам.
«Стариковское что-то такое?» - уточнил Григорий Лепс.
«Ну, нет. Ты еще не старик. Мы в новостях все смотрели. Можешь, когда хочешь. Что пожелаешь людям?» - повторил свою просьбу Николай Басков.
«Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня – рука», - то ли пожелал, то ли посоветовал Григорий Лепс.
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Николай Басков после этих слов признался, что обожает Григория Лепса, чтобы тот ни делал.