Повторила образ молодой Пугачевой: Ирина Дубцова предстала на сцене в балахоне и широкополой шляпке

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга в это воскресенье, 5 февраля, состоялось одно из самых ожидаемых шоу этой зимы - грандиозный концерт лауреатов премии «Золотой граммофон». Мероприятие много раз переносилось из-за пандемии. И вот, наконец, самые яркие звезды смогли представить свои хиты перед поклонниками.

В числе выступавших на сцене была певица и автор песен Ирина Дубцова. Для номера она выбрала наряд, напоминающий тот, в котором на сцену много лет назад выходила Алла Пугачева.

Ирина Дубцова предстала на публике в широкополой шляпе, брюках и плаще оверсайз, похожим на балахон. Все это - ярко-красного, пурпурного, цвета.

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