Черные патлы по пояс, красная звезда на пупке, взгляд волчицы: как оскандалившаяся Наргиз Закирова выглядела до участия в «Голосе»

Поклонники знают Наргиз Закирову, благодаря ее участию в шоу «Голос» Первого канала в 2013 году. Певица, тело которой было покрыто татуировками, а голова выбрита под ноль, заняла второе место в финале проекта.

Но оказывается, Наргиз Закирова не сразу пришла к образу лысой рокерши. До участия в шоу «Голос» Первого канала певица выглядела иначе, местами даже женственно. В микроблоге Наркиз Закирова поделилась архивным снимком, на котором запечатлена с неухоженными длинными волосами черного цвета, именно такие называют патлами. У звезды взгляд волчицыЮ а на пупке красуется красная звезда.

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